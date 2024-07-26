София, 26 июля, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Склады с пиротехническими изделиями загорелись в столичном регионе Болгарии, как минимум два человека пострадали. Об этом 24 июля сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на МВД.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Уточняется, что возгорание произошло около 18:35 по местному времени на трёх складах, расположенных между городом Елин-Пелин и одноименным селом в Софийской области.

Представитель МВД Димитар Кангалджиев рассказал, что на складах постоянно раздаются взрывы. Удалось спасти мужчину и женщину, оба пострадали, у женщины серьёзные травмы. По неподтверждённой информации, могут быть ещё пострадавшие.

В районе пожара перекрыты дороги, жителей близлежащий районов эвакуировали, территория оцеплена. Софийскую котловину — долину, в которой расположена в том числе столица Болгарии, накрыло густым дымом. Как отметил мэр муниципалитета Елин-Пелин Ивайло Симеонов, никакой опасности для жителей населенных пунктов при этом нет. Аэропорт Софии продолжает работать в штатном режиме.

Николай Николов, советник министра внутренних дел, подчеркнул, что первые меры приняты: население предупреждено, периметр ограничен, выезжают бригады для измерения загрязнения воздуха.

Также сообщается о двух пропавших без вести людях. Подтверждений этой информации нет, спасатели и бригады скорой помощи не пропускают близко к складам, поскольку это небезопасно из-за постоянных взрывов пиротехники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Кривом Роге Днепропетровской области произошел сильный пожар на комбинате «Арселор Миттал». По предварительной информации, в результате происшествия пострадали три человека.

Также сообщалось о пожаре в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Более 960 человек эвакуированы из-за возгорания, девять человек пострадали. Четверых из девяти пострадавших увезли в больницу из-за незначительного отравления дымом. Их жизням ничего не угрожает.