Москва, 25 июля, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Три четверти социальных объектов Москвы подготовлены к отопительному сезону. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

СГК Отопительный сезон

«Подготовке к осенне-зимнему периоду социальных объектов — школ, детских садов, больниц, поликлиник и других уделяется особое внимание, — подчеркнул Бирюков. — В настоящее время полностью подготовлено более 6,4 тыс. таких объектов, что составляет больше 75% от общего плана».

Как рассказал глава Комплекса городского хозяйства Москвы, в общей сложности в столице необходимо подготовить более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов.

«Полным ходом идут гидравлические испытания тепловых сетей, — сообщил Пётр Бирюков, — специалистам ПАО «МОЭК» предстоит проверить 18 тыс. километров трубопроводов и оперативно отремонтировать потенциально ненадежные участки».

Все мероприятия завершатся до 25 августа.