Магас, 25 июля, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Ингушетия заняла первое место среди регионов России по темпам роста доходов в консолидированный бюджет. Об этом свидетельствуют данные бюллетеня «Социально-экономическое положение регионов РФ» центра экономических исследований «РИА Рейтинг» за I квартал 2024 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

В публикации содержится оценка данных по налоговым и неналоговым доходам регионов, поступающим в консолидированные бюджеты. Согласно данным бюллетеня, рост доходов в консолидированный бюджет Ингушетии превысил 70%.

Как отметили в министерстве финансов Ингушетии, этот результат стал итогом планомерной и активной работы, направленной на снижение дотационности субъекта и увеличение собственных доходов республики. Как уточнили в ведомстве, в январе–марте 2024 года собственные доходы региона в консолидированный бюджет достигли более 2 миллиардов рублей. В абсолютном выражении к аналогичному периоду 2023 года это 850 миллионов рублей.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов рассказал о политике властей Ингушетии, направленной на повышение доходов в консолидированный бюджет и ускорение темпов этого процесса. Речь идет о взыскании дебиторской задолженности по платежам в бюджет, оздоровлении государственных финансов, социально-экономическом развитии Ингушетии. По этим направлениям разработаны планы, и по каждому из них созданы дорожные карты, которыми руководствуются профильные ведомства в своей деятельности. Также в Ингушетии борются с неформальной занятостью и трудовыми отношениями. Легализацией неформальных доходов занимается специальная межведомственная комиссия, сформированная при правительстве региона.

Махмуд-Али Калиматов также заявил о росте ответственности жителей Ингушетии в вопросах уплаты налогов. За счет этого тоже повышается уровень собираемости налоговых и неналоговых доходов.

Напомним, в ходе встречи Махмуда-Али Калиматова с президентом России Владимиром Путиным в мае текущего года он сообщил, что дотационность субъекта снизилась с 44% до 42% и регион освободился от мер бюджетного принуждения, ранее действовавших в его отношении. По словам Калиматова, закрытие госдолга теперь позволяет находить другие формы привлечения средств.