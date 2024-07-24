Фолклендские острова, Великобритания, 24 июля, 2024, 03:47 — ИА Регнум. В Атлантическом океане в результате крушения затонуло рыболовецкое судно Argos Georgia, погибли по меньшей мере шесть человек экипажа, в который входили россияне. Об этом 23 июля сообщило британское издание The Guardian.

Agence France-Presse Стэнли, Фолклендские острова

«Судно находилось в 200 морских милях к востоку от столицы Фолклендских островов, когда оно затонуло рано утром во вторник после подачи сигнала бедствия», — говорится в материале.

В ходе спасательной операции было спасено 13 человек, ещё одного члена экипажа живым обнаружило другое судно. Семерых считают пропавшими без вести, шестерых — погибшими.

Уточняется, что среди 27 членов экипажа, помимо россиян, было десять граждан Испании, а также граждане Индонезии, Перу и Уругвая.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня на реке Ква в Демократической Республике Конго произошла авария судна, на борту которого находилось 272 пассажира. Погибли по меньшей мере 86 человек, десятки до сих пор считаются пропавшими без вести. Президент страны Феликс Чисекеди поручил правительству провести расследование, установить причину и принять меры, чтобы исключить такие инциденты в будущем.