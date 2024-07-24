Москва, 24 июля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В столице продолжается модернизация системы здравоохранения, которую инициировал мэр Сергей Собянин. Результаты модернизации уже могут ощутить как врачи, так и пациенты.

Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы В московской поликлинике

С 2010 года в городских больницах и поликлиниках провели две волны обновления оборудования. Кроме того, всего за несколько лет прошла реконструкция 200 зданий поликлиник, а также открылись новые учреждения. Построено и капитально отремонтировано порядка 2 млн кв. м медицинских объектов — стационаров и поликлиник. Медицинский персонал проходит непрерывное повышение квалификации на современном оборудовании, внедряются передовые стандарты. Это делает городскую медицину не только более качественной, но и более доступной. Например, время ожидания приема врача в поликлинике сократилось с 30 до 7 минут. Порядка 90% пациентов могут записаться к терапевту в день обращения.

Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы Московская поликлиника

Отдельно стоит отметить передовые цифровые решения, реализованные за это время: переход на безбумажную среду, онлайн-доступ к медицинской документации как для врачей, так и для пациентов, внедрение цифровых помощников врача и другие современные технологии, позволившие вывести столичную медицину на совершенно новый уровень.

Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы В московской поликлинике

Столичная система здравоохранения активно внедряет цифровые технологии, а также технологии с искусственным интеллектом. Это помогает избегать очередей, улучшить качество медпомощи, упростить диагностику, избавляет персонал больниц и поликлиник от излишней рутины, оставляя больше времени для работы непосредственно с пациентом.

Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы В московской поликлинике

Одним из главных цифровых достижений столичной системы здравоохранения стало внедрение Единой медицинской информационно-аналитической системы — ЕМИАС, благодаря чему для москвичей стало обыденностью записаться к врачу онлайн, выбрав удобный слот, не вставая с дивана, купить назначенные препараты, показав электронный рецепт, посмотреть результаты анализов в своей электронной медкарте. Сегодня в системе заведено более 22 млн медицинских карт, данные которых доступны 24/7 как для врачей, так и для пациентов.

Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы В московской поликлинике

Врачам система ЕМИАС позволяет получить доступ ко всей имеющейся в ней информации о пациенте, быстро собрать наиболее полный анамнез. Кроме того, разработан специальный чат-бот на основе ИИ, который опрашивает пациента перед приемом и передает данные о самочувствии и жалобы в ЕМИАС.

Среди других цифровых решений для врачей — система поддержки принятия врачебных решений, которая на основе жалоб пациента предлагает врачу наиболее вероятные диагнозы и автоматически формирует список необходимых для подтверждения диагноза исследований, анализов и консультаций у узких специалистов.

Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы Маммограф в Городской поликлинике № 69 филиал № 1

Правительство Москвы видит задачей на ближайшие пять лет превращение искусственного интеллекта в базовую технологию столичного здравоохранения. Это позволит быстро подбирать оптимальную тактику лечения в каждом конкретном случае и нивелирует человеческий фактор. В электронные медкарты планируется внедрить умную технологию, автоматически анализирующую медицинскую информацию и «подсвечивающую» для врача возможные проблемные точки и риски, что позволит более эффективно вести профилактическую работу с пациентами.