Москва, 22 июля, 2024, 14:31 — ИА Регнум. В Москве обновят инфраструктуру трех парков, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

mos.ru В Москве приведут в порядок три крупных парка

«Число новых парков в Москве за последние годы увеличилось, и ТиНАО не исключение, — отметил Бирюков. — В этом году приведем в порядок спортивный парк «Красная Пахра» в Краснопахорском районе, фестивально-прогулочный парк «Сосны» в районе Бекасово и прогулочный парк «Ручеек» в районе Внуково». По словам заместителя мэра, парки были благоустроены в 2013 году, но их досуговая инфраструктура устарела.

В парке «Красная Пахра» будут заменены спортивное и игровое оборудование на современное, установлены новые лавочки, обновлены покрытия площадок и прогулочных дорожек. «В парке «Сосны» изменим текущую планировку территории и функционал площадок, приведем в порядок досуговые зоны, прогулочные дорожки и настилы у водоемов», — сообщил Пётр Бирюков.

В парке «Ручеёк» запланировано обновление большой разноуровневой детской зоны на берегу пруда. В спортивных зонах поставят тренажеры, комплексы с турниками, кольцами и брусьями, обновят покрытия и ограждения полей.

Ранее о проектах благоустройства в ТиНАО, которые будут реализованы в этом году, рассказал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.