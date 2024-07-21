Москва, 21 июля, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Дренажные системы будут отремонтированы на Живописном, Бутаковском и Шелепихинском мостах до конца года, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC Живописный мост

На данный момент специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам на Шелепихинском мосту, говорится в информации. На объекте планируют проложить порядка 500 метров водоотводных труб.

Чтобы установить новые системы, рабочие спускаются в подмостовое пространство при помощи специального подъёмника. В случаях, когда конструктивные особенности сооружений не позволяют этого сделать, ремонт проводится с баржи, рассказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Вячеслав Торсунов.

Водоотвод протягивается вдоль всего сооружения и фиксируется на предварительно установленных креплениях. Это позволяет отвести дренажную воду к месту её последующего сбора и транспортировки, добавил Торсунов.

Отмечается, что все работы проводятся в ночное время с частичным перекрытием движения по одной из полос.