Москва, 21 июля, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Жители Москвы, у которых нет дачи, выращивают собственный урожай в центре города благодаря проекту парка Горького «Зелёная школа», сообщили на официальном сайте правительства и мэра столицы.

Максим Григорьев/ТАСС

«В этом году на общественном огороде в «Зелёной школе» парка Горького собирают богатый урожай. Здесь москвичи могут обзавестись грядкой и почувствовать себя настоящими дачниками в самом центре столицы», — говорится в материале.

По словам директора «Зелёной школы» Ксении Будиной, торжественное открытие огорода прошло в мае текущего года. Участникам проекта выдали семена, рассаду, садовый инвентарь, а также дневник с наклейками, где можно отмечать результаты посадки урожая. В течение лета горожане приходят и ухаживают за своими грядками в любое удобное для них время.

Сообщается, что из-за сильных дождей, которые прошли в Москве в июне, на общественном огороде появился богатый урожай. На грядках взошли свекла, морковь, томаты, капуста, кабачки. А также подсолнухи с крупными головками, которые в этом году были высажены в первый раз, отметила она.

Проект «Зелёная школа» появился в 2012 году. На территории школы находится общественный огород, также было построено здание, внутри которого проходят творческие занятия. Помимо этого, на базе проекта работает библиотека.

В течение всего года школьники столицы посещают различные кружки, а во время каникул участвуют в мастер-классах на базе лагеря дневного пребывания. Отмечается, что все творческие занятия в «Зелёной школе» специалисты разрабатывают с учётом заботы об экологии.

Как отметила директор, чаще всего обладателями грядок в общественном огороде становятся семьи с детьми. Однако в проекте заинтересованы молодые люди и взрослые, не имеющие своей дачи. Сотрудники школы каждый день поливают огород, остальные сельскохозяйственные работы выполнят владельцы грядок.

Ксения Будина сообщила, что в сентябре дачники снова встретятся на общественном огороде, чтобы собрать урожай, взвесить и сфотографировать его. А также выяснить, кто стал самым успешным фермером в этом году.