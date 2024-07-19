Норильск, Красноярский край, 19 июля, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Российский актёр Андрей Ксенюк умер на 66-м году жизни, сообщила 19 июля пресс-служба Норильского заполярного театра драмы на своём сайте.

Соцсети Андрей Ксенюк

«С прискорбием сообщаем о кончине артиста, любимца публики и коллег по сцене, знавшего и любившего норильский театр в разные его эпохи — Андрея Павловича Ксенюка», — сказано в сообщении.

Причина смерти актера не называется.

Андрей Ксенюк родом из Норильска. В детстве занимался в драмкружке при клубе «Юность», а в 1981 году окончил Красноярское училище искусств.

На сцене театра актёр дебютировал в «Сказке про Ивана-дурака, который чертям насолил». Больше всего он известен по роли Гитлера в спектакле «Как солдат Иван Чонкин самолёт сторожил». Также участвовал в таких постановках, как «Сказка Арденнского леса», «Поллианна», «Шут Балакирев», «Гарольд и Мод», «Квадратура круга», «Два вечера в веселом доме», «Вишневый сад», многие другие.