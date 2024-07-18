Красноярск, 18 июля, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Летевший из Дели в американский Сан-Франциско самолёт Air India экстренно приземлился в аэропорту Красноярска, сообщила пресс-служба МЧС по Красноярскому краю «Известиям».

Виталий Аньков/РИА Новости

Сообщается, что борт ставят на стоянку и готовят к осмотру техниками.

Представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил, что самолёт благополучно сел в 19:52 мск и зарулил на стоянку. Экипаж запросил посадку из-за сработавшего индикатора о пожаре в грузовом отсеке, но после посадки признаков пожара или задымления выявлено не было, добавил Кореняко. На борту находились 243 пассажира.

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