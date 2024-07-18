Красноярск, 18 июля, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании Air India, следующий по маршруту Дели — Сан-Франциско, запросил экстренную посадку в красноярском аэропорту из-за срабатывания датчика пожара в грузового отсеке, сообщили в пресс-службе российского аэропорта.

DIVYAKANT SOLANKI/ТАСС

«Он летит из Дели в Сан-Франциско и запросил посадку в аэропорту. Наши службы в полной готовности», — говорится в сообщении.

Сообщается, что расчётное время приземления самолёта — 23:45 (19:45 по московскому времени).

Как сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко, экипаж запросил посадку из-за сработавшего индикатора о пожаре в грузовом отсеке — но после посадки признаков пожара или задымления выявлено не было, добавил он. На борту находились 243 пассажира.

По данным РЕН ТВ, аварийная посадка запланирована в Емельяново. На месте дежурят 53 человека и 12 единиц техники.