Норильск, Красноярский край, 18 июля, 2024, 11:37 — ИА Регнум. «Норильскгазпром» (входит в группу «Норникель») приступил к бурению новых скважин на Пеляткинском газоконденсатном месторождении. Данный проект обеспечит газом город Норильск и предприятия группы.

Ninaras Норильск

Работы на Пеляткинском газоконденсатном месторождении вошли в стратегию развития энергетического комплекса «Норникеля». Реализация этого проекта повысит надежность энергосистемы и позволит гарантированно обеспечить Норильск и предприятия компании необходимым объемом газа. Инвестиции компании в проект составляют порядка 10 млрд руб.

Пеляткинское газоконденсатное месторождение расположено на территории Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. На него приходится 80% природного газа, добываемого на Таймыре. Сейчас в работе 41 эксплуатационная скважина. В рамках проекта будет пробурено пять новых скважин общей производительностью около 2 млн кубометров газа в сутки.