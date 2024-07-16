Саратов, 16 июля, 2024, 20:51 — ИА Регнум. Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев погиб в возрасте 40 лет, сообщила 16 июля пресс-служба министерства спорта Саратовской области.

Министерство спорта Саратовской области Дмитрий Адаев

«Министерство спорта области выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким, воспитанникам Дмитрия Адаева. Весь спортивный мир скорбит вместе с вами», — сказано в сообщении.

Адаев ранее получил звания мастера спорта международного класса и заслуженного тренера России.

Он становился победителем и призером чемпионатов Европы (в возрасте до 23 лет), а в 2010 году стал чемпионом мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов. После окончания спортивной карьеры Адаев вёл тренерскую деятельность в Саратовской областной спортивной школе олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ.

По информации портала «164.ru», Адаев погиб в результате ДТП. По этим данным, машина, которой управлял тренер сборной, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем с прицепом.