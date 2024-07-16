Москва, 16 июля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Тело 88-летней женщины около месяца пролежало в квартире в высотке на Кудринской площади. Соседи вызвали полицию, когда почувствовали неприятный запах из квартиры дочери героя Великой Отечественной войны. Прибывшие на место полицейские и спасатели вскрыли дверь и обнаружили труп женщины, сообщил источник ИА Регнум.

Максим Блинов/РИА Новости

Умершей оказалась москвичка Лидия Ларина. Её отец, полковник Виктор Геронин, был командиром одного из полков, который брал Берлин в 1945 году.

«Жители дома днём 9 июля вызвали полицию из-за того, что на 11-м этаже был сильный запах, похожий на трупный. В квартире на данном этаже проживает пожилая женщина, которая не открывает дверь. Давность наступления смерти — примерно около месяца. Причина смерти устанавливается. Труп направлен в морг», — сообщил источник.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Виктор Геронин родился в 1907 году. На начало Великой Отечественной войны ему было 34 года. Начинал он в звании лейтенанта, а закончил войну командиром полка в Берлине в звании майора. После войны получил повышение до полковника, он работал главным конструктором в Центральном конструкторском бюро №17 авиационной промышленности, ныне АО Концерн радиостроения «Вега» — головное предприятие холдинга «Ростех». Концерн занимается разработкой самолётных радиолокационных систем. Именно благодаря работе конструкторов семнадцатого бюро был возможен трансокеанский перелёт советской делегации во главе с Никитой Хрущевым в 1959 году. Геронин награжден медалью «За боевые заслуги», медалью «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и Орденом Отечественной войны I степени.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Челябинске была обнаружена мумия пенсионерки. Пожилая женщина пролежала около двух лет в собственной квартире. К пенсионерке не приходили ни соседи, ни родственники. Обнаружили её только когда для срочного ремонта потребовался доступ к трубам, расположенным в квартире.