Москва, 16 июля, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Гостям форума «Москва 2030», который пройдёт в столице с 1 августа по 8 сентября, расскажут о развитии экономики Москвы, сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Олег Елков/ТАСС

«Экономика Москвы — одна из крупнейших городских экономик мира, которая формирует пятую часть экономики страны. На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» мы хотим напомнить, что экономика города создается усилиями тех, кто здесь живет, учится и работает», — цитирует Багрееву пресс-служба департамента.

Мария Багреева также рассказала, что для посетителей форума подготовлены встречи с экономистами и лекции на тему формирования экономики Москвы, её развития в настоящее время и тенденциях, которые ждут город в дальнейшем. Помимо этого, участники форума смогут получить советы от экспертов касательно личных финансов, инвестиций и налогов.

Сообщается, что главной экономической площадкой проекта станет павильон «Экономика Москвы» в Лужниках. Павильон является цифровым пространством, которое позволяет детям и взрослым ощутить масштаб экономики столицы, принять участие в интерактивных играх и экономических викторинах, а также послушать подкасты и скачать книги по соответствующим темам.

Как передавало ИА Регнум, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдёт более чем на 30 площадках по всему городу. Горожане узнают все о развитии Москвы: его технологиях, экономике, транспорте, промышленности, культуре, спорте и образовании.