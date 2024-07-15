Екатеринбург, 15 июля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Команда «Роснефть Триатлон» победила в корпоративном командном зачете на соревнованиях по триатлону IRONSTAR 113 в Екатеринбурге.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Команда «Роснефти» победила на соревнованиях по триатлону в Екатеринбурге

В соревнованиях приняли участие спортсмены со всей России. Для них прошли триатлонные гонки на дистанции 113 км (плавание 1,8 км, велоэтап 90 км, бег 21,1 км), на дистанции Sprint (плавание 750 метров, велоэтап 20 км, бег 5 км), а также заплывы на открытой воде, детские и женские забеги.

Спортсмены «Роснефть Триатлон» одержали победы в трех категориях командного зачета. По итогам этапа в Екатеринбурге команда выиграла корпоративный зачет и золотую лигу клубного рейтинга ALL STARS.

Соперниками «Роснефть Триатлон» на соревнованиях в Екатеринбурге стали профессиональные спортсмены, а также корпоративные команды, представлявшие крупнейшие предприятия России.