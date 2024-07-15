Москва, 15 июля, 2024, 12:39 — ИА Регнум. В Северо-Кавказском федеральном округе в 2024 году улучшилась динамика переходов малого и среднего бизнеса в более высокие категории. Число таких переходов относительно показателей предыдущего года увеличилось на 9,5% и достигло 645 (+56 переходов). Об этом сообщил в рамках Кавказского инвестиционного форума генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство, МСП

«Число переходов МСП из одной категории бизнеса в более высокую — это один из индикаторов, который вместе с другими маркерами позволяет нам объективно оценивать состояние сектора малого и среднего предпринимательства», — пояснил Исаевич. Он добавил, что, по данным Корпорации МСП, в Северо-Кавказском федеральном округе, несмотря на сохраняющиеся санкции, повышенную ключевую ставку и другие факторы, отмечается рост на 9,5% в сравнении с показателями годом ранее. По словам Исаевича, лучшую динамику демонстрируют переходы предприятий из микробизнеса сразу в средний. За год число таких переходов увеличилось на 41%.

Между тем количество переходов из малого в средний бизнес по данному федеральному округу сократилось в среднем на 36%. Однако, по данным Корпорации МСП, количество переходов из микробизнеса в средний стало больше почти в 1,5 раза, в то время как прирост из микробизнеса в малый бизнес превысил 11,5%.

Развитие и поддержка МСП осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин.