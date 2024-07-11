Москва, 11 июля, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Известный золотопромышленник Вадим Туманов, друг Владимира Высоцкого, скончался в возрасте 96 лет в московской больнице. Об этом 10 июля сообщили «Известия» со ссылкой на Александра Демидова, представителя Туманова.

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«Да, скончался Вадим Туманов, сегодня в 17:30 мск. Ему 97 лет должно было исполниться 1 сентября», — рассказал Демидов журналистам.

Туманов родился в 1927 году в городе Белая Церковь на Украине, в 1948 году его осудили по статье о «шпионаже, терроре и антисоветской агитации». В заключении Туманов провел восемь лет, сделав за это время несколько попыток сбежать. Он был освобождён в 1956 году и полностью реабилитирован.

После освобождения Туманов организовал несколько успешных золотодобывающих артелей, часть из которых действует и сегодня. Созданные Тумановым артели за время своего существования добыли свыше 500 тонн золота. Золотопромышленник был дружен с Владимиром Высоцким, который посвятил ему ряд своих песен, в том числе «Был побег на рывок», «В младенчестве нас матери пугали…» и неопубликованную композицию «Пыль».

Кроме того, биография Туманова стала основой книги Владимира Высоцкого «Чёрная свеча», написанной им в соавторстве с Леонидом Мончинским. В 2006 году книга стала основой сценария для фильма «Фартовый» режиссёра Владимира Яканина.

В январе 2018 года Вадим Туманов был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.