Красноярск, 11 июля, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Пожар ликвидирован в двухэтажном здании автосервиса в Красноярске. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Информация о возгорании в двухэтажном отдельно стоящем железобетонном здании автосервиса поступила в региональное отделение после полуночи по местному времени. Площадь горения составила 1800 кв. метров.

В ликвидации пожара приняли участие 47 человек и 11 единиц техники. Из здания спасены два человека, пострадавших в результате пожара нет. Локализация пожара объявлена в 03:57 по местному времени (23:57 мск), в 07:37 по местному времени (03:37 мск) сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар. Причину возгорания предстоит установить.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре в здании автосервиса, расположенного на улице Академгородок в Красноярске. Общая площадь пожара составила 1800 кв. метров.

Также сообщалось о пожаре на складе по переработке вторсырья в Волгограде. Изначальная площадь возгорания составила 500 кв. м, затем она возросла вдвое. Уточнялось, что возгорание произошло утром 10 июля на складе в Краснооктябрьском районе города