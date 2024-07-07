Памплона, Испания, 7 июля, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Восемь человек пострадали во время традиционного забега с быками на фестивале Сан-Фермин в испанской Памплоне. Об этом сообщает местное отделение Красного Креста на странице организации в соцсети X.

Eduardo Sanz/Global Look Press

«Восемь человек госпитализировали в больницу Наварры», — говорится в сообщении.

Традиционный забег с быками (энсьерро) начался в 8 утра по местному времени (09:00 по мск) и продолжался на протяжении трёх минут. Быков выпускают таким образом, чтобы убежать от них можно было только по одной узкой улочке. Отмечается, что случаи с пострадавшими такого опасного развлечения фиксируются каждый год.

Участниками фестиваля могут стать все желающие, включая местных жителей и туристов. Зачастую некоторые из них держат минимальную дистанцию, убегая от рогатых животных, чтобы испытать больше острых ощущений. Те, кто не решился поучаствовать в забегах, смогут наблюдать за происходящим на безопасном расстоянии.

Недельный фестиваль Сан-Фермин посвящён покровителю Наварры — святому Фермину. Это мероприятие проводится в Памплоне уже в течение восьми веков. В программу фестиваля входят праздничные шествия, концерты, мероприятия для детей. Но гвоздём программы является энсьерро.

Посмотреть на забег и принять в нём непосредственное участие съезжаются туристы со всего мира. При участии в энсьерро считается хорошей приметой дотронуться до рогов животного, поэтому многие участники стараются догнать быка, рискуя получить травму.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в первый забег на Сан-Фермин в 2023 году травмы получили шесть человек. А перед открытием самого фестиваля в городе прошла акция протеста, участники которой потребовали запретить жестокое обращение с животными. Более 50 участников нарядились в одежды красного цвета, символизирующие «окровавленный дух» быков.