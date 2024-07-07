Украина, 7 июля, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Взрывы прогремели во временно оккупированном ВСУ городе Херсоне, передаёт украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в оккупированной киевскими властями части Херсонской области воздушная тревога не была объявлена.

Ранее, 7 июля, украинское министерство энергетики сообщало, что в городе Херсоне повреждено здание оператора распределения электроэнергии. О каких именно объектах идёт речь, в ведомстве не уточнялось.

Как передавало ИА Регнум, на Украине ночью 7 июля взрывы прогремели в Павлодаре Днепропетровской области. Сирены предупредили об опасности с воздуха население Днепропетровской области с 00:16 мск. Информации о возможных повреждённых объектах при взрывах в Павлограде нет. Местные власти не комментировали инцидент.

Российские военные ночью 6 июля нанесли три удара по заводу «Сумыхимпром» в Сумах, где изготавливают кассетные заряды для РСЗО. Завод имеет большую территорию, ангары, железнодорожные пути.