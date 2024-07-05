Улан-Удэ, 5 июля, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Спецоперация очень сплотила жителей Бурятии, есть случаи, когда в зону боевых действий отправляются добровольцами целые семьи. Об этом глава республики Алексей Цыденов заявил в опубликованном 5 июля интервью Донецкому агентству новостей (ДАН).

Кадр из видео Военнослужащий с позывным Стриж

Он рассказал о жителе одной из деревень, отставном военном, который просил отправить его в зону спецоперации ещё до объявления частичной мобилизации. Мужчина занимался с детьми военно-патриотической подготовкой, учил их ориентированию в лесу и другим навыкам. Так как ему было больше 50 лет, на фронт его не взяли.

Позже, когда призвали его воспитанников, мужчина пришёл в военкомат и настоял, чтобы его отправили служить. Он пояснил, что не может оставаться дома, когда воюют его ребята.

«Его взяли. Он погиб через две недели, вытащил на себе из окружения четырёх человек, а когда пошёл за пятым, уже не вернулся. Его посмертно наградили, позывной Стриж был», — сказал Цыденов.

Старший брат погибшего, которому 58 лет, воспитал четверых сыновей, всего детей у него семеро. После гибели Стрижа брат и все его сыновья отправились на фронт, добавил глава республики.

Он подчеркнул, что таких фактов очень много. Когда погибает один, вся семья продолжает его дело. Жители Бурятии воюют за Родину, общее дело, за правду, и в республике гордятся ими, заключил Цыденов.

Глава Бурятии также рассказал, что в республике для нужд СВО наладили выпуск беспилотников, ружей и пеленгаторов, позволяющих выявлять вражеские дроны.