Нью-Дели, 29 июня, 2024, 10:13 — ИА Регнум. В Индии начали работу два новых геопортала, разработанных Индийской организацией космических исследований (ISRO). Первый будет предоставлять информацию из космоса для противостояния стихийным бедствиям. Второй упростит регистрацию земель в сельской местности, сообщили в пресс-службе правительства республики.

NASA/Global Look Press

Создание новых ресурсов поддержал госминистр Джитендра Сингх.

Порталы разработали для визуализации и планирования. Они будут предоставлять спутниковые снимки высокого разрешения в масштабе 1:10 000 для территорий страны, отметили в правительстве.

Портал «Национальная база данных для управления чрезвычайными ситуациями» NDEM 5.0 даст возможность в режиме реального времени получать космическую информацию о стихийных бедствиях и снизить их риск в Индии и других странах. Сингх отметил, что при создании портала преследовали задачу уберечь жителей от капризов природы и создать эффективную систему раннего предупреждения для противостояния природным катастрофам.

По словам госминистра, портал Bhuvan Panchayat 4.0 станет инструментом реализации программы по регистрации земель в сельской местности. С его помощью будут уточнять вопросы земельной документации и определения земельной собственности.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля в Индии зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8 на союзной территории Ладакх в северной части страны. По данным сейсмологов, подземный толчок произошёл в 11:48 мск. Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 172 км к северо-востоку от города Анантнаг в союзной территории Ладакх, расположенной рядом с Джамму и Кашмиром.