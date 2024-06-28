Москва, 28 июня, 2024, 16:52 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про день открытых дверей в следственном изоляторе, про притворившегося старообрядцем сотрудника прокуратуры, плавающий сибирский асфальт и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Павлин

Центральный федеральный округ

Телефонным мошенничеством, казалось бы, уже сложно кого-нибудь удивить. Однако бывший московский прокурор сумел это сделать. «Москва. Городовой» пишет, что мошенники развели его на 20 миллионов рублей! Хотя кому, как ни ему, знать про уловки обманщиков. Однако он, услышав про угрозу своим сбережениям, не только отправил мошенникам все деньги, но также продал «Ауди Q7» и скинул вырученные с продажи деньги на «безопасный счет».

В столице задержали за распитие алкоголя мужчину, который оказался еще и в федеральном розыске. Интересно, как он откликнулся на задержание. «Как был задержан? Культурно, технично, без проблем. Спасибо большое», — цитируют его благодарность «Московские новости».

В Брянске пара пассажиров вошла в троллейбус и не стала оплачивать проезд. Это заметила водитель и попросила передать ей по 30 рублей, но получила грубый отказ. Дальше — больше. Пассажирка стала выбивать дверь, набросилась на водителя с молотком, который предназначен для разбивания стекла в случае аварии. Полиция ее в конце концов задержала. «Брянский навигатор» передает интересный нюанс: водителю от городской администрации пообещали путевку в санаторий, видимо, для поправки нервов.

Курское суши-кафе отравило 13 человек. Ирония в том, что кафе продавало роллы с вполне говорящими названиями: «Стафилококай» и «Стрептококаи». У пострадавших выявили кишечную палочку. «Что заказывали — тем и заболели», — считает «ВТП».

Природа Калужской области настолько очистилась, что там появились павлины. Точнее, пока один. Как он попал в калужский лес, неизвестно. Грибник утверждает, что видел птицу в кустах между деревнями Жерело и Ильинка, сообщают «Новости Калуги».

Северо-Западный федеральный округ

Компания молодых людей устроила гонки по питерским рекам и каналам. «Смотреть на то, как по каналу Грибоедова лихо несется катерок, даже весело. По крайней мере, пока ты не осознаешь, что перед тобой — не фрагмент боевика и не демонстрация своих скиллов профессиональным каскадером», — удивляется «Ночной губернатор». «Гонщиков» уже нашли. Капитана отправили на трое суток за решетку за мелкое хулиганство.

Наконец завершен отопительный сезон в Воркуте, и лето официально наступило на всей территории Коми. «Но радоваться рано: из Арктики в июле может прилететь холод, и отопление включат вновь», — предупреждают «Усы Печорина». Так что, если вы хотите пожаловаться на плохую, не вполне летнюю погоду, вспомните про Воркуту.

Приволжский федеральный округ

В Уфе гражданин промок под сильным дождем, но никак не мог найти пристанища. Вдруг его посетила идея: спрятаться в автомобиле. Своего не было, и мужчина разбил кирпичом окно в чужой машине, улегся там спать. «Тихий час прервали полицейские», — рассказала «Башкирия Online».

В Мордовии дорожники перепутали дороги и отремонтировали не ту, что надо. Причем работы были приняты и оплачены, а проектно-сметные документы при этом никто проверять не стал. «Что это — злая шутка судьбы или гениальный план жителей, живущих «не на той» улице? Прокуратура уже разбирается», — узнал «Голос торамы».

Похожая история пришла из Оренбурга. Здесь коммунальщики получили строгое задание избавиться от сорняков, но вместе с травой скосили посаженные жителями во дворе дома цветы, грустит «Оренбург».

Южный федеральный округ

Ростовская область начинает экспорт черной икры. Икру собираются добывать круглый год, за счет зимовального цеха. «Ростов-на-кону» думает, что икра может стать местным брендом наравне с раками. Представьте новый ростовский кулинарный шик: рак под черной икрой?!

А брендом Волгограда могла бы стать мошка. По крайней мере здесь уже придумали странный праздник: проводы мошки. «Сталингумрак» иронизирует: «Как мы раньше жили без этого праздника? Нам кажется, что он должен быть внесен в календарь и масштабироваться на весь регион. Это будет новой точкой роста для нашей области. И уж точно прекрасный повод, который поднимет настроение жителям!» Или не иронизирует?

Северо-Кавказский федеральный округ

В следственном изоляторе Пятигорска прошел День открытых дверей. «В курсе» пишет, что гости смогли посмотреть на то, как живут заключенные, и заодно попили чай.

Уральский федеральный округ

Тюменцы массово вылавливают рыбу в городском озере, куда всего лишь полтора месяца назад запустили молодь белых амуров, карпов и толстолобиков. Говорят, что ни одна рыба не может дожить до осени. Рыбачат взрослые и дети. По словам канала «Столица деревень», на озере каждый день — паломничество.

Сибирский федеральный округ

«Новости Красноярска» рассказали, как помощник прокурора спас больную раком девочку. Ребенок — из семьи старообрядцев, и родители отказались от ее лечения, увезли в деревню. Сотрудник прокуратуры приехал к ним, представился главой старообрядческой общины, убедил вернуться в городскую больницу, где девочке сделали операцию.

Редкий феномен плавающего асфальта наблюдали в Новосибирске. После очередного сибирско-тропического ливня отслоились целые пласты дороги, но не утонули, а поплыли по улице. Некоторые очевидцы сообщают, что куски дороги могли повредить автомобили, которые тут же пытались проехать, пишет «Зона 54».

Дальневосточный федеральный округ

На Курилах суд приговорил к восьми годам строителя, который замуровал помощника-племянника в бетон. По словам «ЧП Сахалин», юный родственник преступника любил выпить, да и трудился кое-как. Терпение дяди лопнуло, вспыхнула ссора, завязалась драка, от которой парень скончался. Мужик положил тело в углубление в полу и залил раствором бетона. Вину он не признал и говорит, что племянник умер из-за слабого здоровья. Но зачем надо было его бетонировать?..

Закончим на хорошей ноте. На Дальнем Востоке женщина родила четверню девочек — и стала матерью восьмерых детей, причем все они девочки, пишет АСТВ. Как рассказали медики, беременность четверней, наступившая без помощи врачей, большая редкость. Это были пятые роды для пациентки. Прежние роды приносили по одной девочке.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 5 июля.