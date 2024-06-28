Красноярский край, 28 июня, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Из порта Дудинка стартовала научно-исследовательская экспедиция «Роснефти» по изучению птиц, обитающих в устье реки Енисей. В полевых работах принимают участие специалисты Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН. Масштабные орнитологические исследования на этой территории пройдут впервые за последние 30 лет.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В устье Енисея начались новые орнитологические исследования

Орнитологи проведут учёт птиц, исследуют фауну озер и заболоченных участков, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов. Первым пунктом назначения станет река Танама — левый приток Енисея, где могут находиться основные места гнездования краснозобой казарки и сокола-сапсана, занесенных в Красную книгу. Далее исследования будут продолжены на Бреховских островах, включенных в список водно-болотных угодий международного значения. Здесь обитает больше 100 видов водоплавающих и околоводных птиц и еще около 60 видов — гнездится.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В устье Енисея начались новые орнитологические исследования

Экспедиция открывает новый цикл корпоративной программы «Роснефти» по сохранению биоразнообразия арктических экосистем. В 2024–2027 годах ученые будут работать на севере Красноярского края — на полуострове Таймыр. Программа включает также исследования карской субпопуляции белого медведя, популяций дикого северного оленя на западном Таймыре, исследования рыб в устье Енисея.