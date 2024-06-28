Москва, 28 июня, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Численность родителей, воспитывающих детей с инвалидностью и оформивших в связи с этим дополнительные выходные дни, увеличилась на 23,8% по итогам первой половины 2024 года. Об этом сообщает Социальный фонд России (СФР).

Пресс-служба администрации городского округа Егорьевск

Так, за первые шесть месяцев 2023 года заявления работодателям на дополнительные выходные подали 59,2 тыс. человек, а в текущем году, по данным на 25 июня, уже более 73,3 тыс. При этом СФР возместил работодателям расходы на выплату отпускных в сумме более 4,77 млрд рублей.

Напомним, родители, усыновители, опекуны и попечители детей с инвалидностью имеют право на четыре дополнительных выходных дня в месяц. С 1 сентября 2023 года часть из них разрешается объединять в длинные оплачиваемые выходные продолжительностью до 24 рабочих дней. Такой отпуск можно брать один раз в течение календарного года. Это позволяет дать родителям больше времени для заботы о ребенке, прохождения медицинских обследований или санаторно-курортного лечения. По мнению экспертов СФР, новое правило сделало меру поддержки более привлекательной и востребованной для родителей детей с особыми потребностями.

Дополнительный отпуск продолжительностью до 24 дней может взять один из родителей, либо мама с папой могут разделить его между собой и использовать одновременно. Чаще всего длинные и короткие выходные объединяются. То есть, к примеру, в конце июня берутся четыре дня за текущий месяц, а в начале июля — неиспользованные дни, накопившиеся с января. В среднем один работник, имеющий право на соответствующую льготу, воспользовался в первом полугодии 2024 года 11–12 дополнительными выходными.

Граждане, воспитывающие детей с инвалидностью, могут оформить дополнительные выходные в любое время. Для этого нужно подать работодателю заявление и приложить к нему документы, подтверждающие право на льготу: справку об установлении инвалидности, выданную Федеральным бюро медико-социальной экспертизы; документ, подтверждающий место фактического проживания ребенка; свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка или документ, подтверждающий установление опеки над ним; справку с места работы второго родителя, подтверждающую, что в текущем календарном году он не использовал или только частично использовал дополнительные выходные.

Если родители намерены объединить неиспользованные выходные, то даты такого отпуска, как и любого другого, необходимо предварительно согласовать с работодателем.

Если кто-то из родителей в текущем календарном году поменял работу, он должен предъявить справку от прежнего работодателя. В ней должно быть указано, сколько дополнительных выходных дней этот родитель использовал с начала года до своего увольнения.

Если один из родителей не работает, работающий родитель должен предоставить документ, подтверждающий этот факт.