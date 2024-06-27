Москва, 27 июня, 2024, 17:21 — ИА Регнум. «Сбер» ввел новую номинацию научной премии — «AI в науке». Претендовать на награду смогут молодые исследователи не старше 35 лет, которые получили выдающиеся научные результаты с применением искусственного интеллекта (AI). Об этом на технологической конференции GigaConf рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

Пресс-служба Сбера Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий, академик РАН Александр Кулешов

Лауреатами номинации станут три коллектива авторов. В каждой из номинаций премии будет определён один победитель в новой дополнительной номинации: «AI в науке. Физический мир», «AI в науке. Науки о жизни», «AI в науке. Цифровая вселенная».

Каждый коллектив получит приз в размере 4,5 млн рублей и ещё 1 млн на облачные вычисления. Так, общий призовой фонд научной премии «Сбера», включая новую номинацию, составляет 76,5 млн. Церемония награждения состоится в конце этого года.

«Искусственный интеллект сегодня всё шире применяется в научном процессе, и нам важно выявить лучшие практики его использования и рассказать о них всему миру», — сказал Андрей Белевцев. Он добавил, что поэтому оргкомитет премии принял решение расширить номинации, чтобы поддержать молодых учёных, которые активно используют AI-технологии в своей работе. «То есть, с одной стороны, это ещё один стимул для молодёжи заниматься наукой, а с другой — демонстрация преимуществ искусственного интеллекта, который помогает быстрее получать научные результаты и совершать новые открытия», — пояснил старший вице-президент Сбербанка.

Номинантов «AI в науке» представят члены учёных советов, комитета и лауреаты Научной премии «Сбера». В следующем сезоне круг номинаторов расширится.

Результаты исследований номинантов, полученные с помощью AI, должны быть подтверждены научными публикациями. Также они должны иметь потенциал дальнейшего развития и полезного практического применения в экономике.

Экспертиза заявок будет проходить в профильных учёных советах основных номинаций премии. Лучшие заявки получат дополнительную оценку специально созданным экспертным советом, в который войдут ведущие учёные и специалисты в области AI. Они определят, насколько предложенные AI-решения повлияли на полученные результаты научных исследований. С учётом всей экспертизы комитет научной премии «Сбера» под сопредседательством президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа и ректора Сколковского института науки и технологий, академика РАН Александра Кулешова определит лауреатов.

Научной премией «Сбера» награждаются российские и иностранные учёные, которые внесли значительный вклад в развитие науки и продолжают активную научно-исследовательскую деятельность в России. Рассматриваются научные достижения за последние 10 лет. Помимо новой номинации «AI в науке», в 2024 году комитет выберет трёх победителей в основных номинациях с общим призовым фондом 60 млн рублей.