Москва, 27 июня, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Дни Республики Башкортостан пройдут с 28 по 30 июня на международной выставке-форуме «Россия» в павильоне «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На ВДНХ пройдут Дни Башкортостана

Посетители павильона «Роснефти» узнают историю освоения легендарной башкирской нефти, ознакомятся с производственными и социальными проектами региона, прослушают лекции ведущих специалистов отрасли, а также примут участие в интерактивных мастер-классах.

Гости получат возможность прикоснуться к самобытной культуре Башкирии. Их ждут показы национальных костюмов с рассказом об истории и особенностях башкирской одежды. Желающие смогут пройти интерактивное обучение азам национальной хореографии и попытаться освоить башкирский язык.

Начало добычи углеводородов в республике в 1932 году изменило географию и структуру нефтяной промышленности всей страны. Башкирская нефть сыграла важную роль в Победе в Великой Отечественной войне. Республика остается одним из ведущих энергетических центров России с развитой экономикой и высоким уровнем социального развития.

Ключевым активом «Роснефти» в Республике Башкортостан является компания «Башнефть», в структуру которой входят предприятия по добыче нефти и газа, нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, розничная сеть АЗС.

Также в Башкортостане работает крупнейший научно-исследовательский и корпоративный научный центр «Роснефти», который осуществляет полный цикл проектирования разработки и обустройства основных месторождений компании.