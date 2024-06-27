Санкт-Петербург, 27 июня, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» пройдёт 17 и 18 июля в Ледовом дворце Северной столицы. Это одно из наиболее ярких событий в музыкальной жизни страны с более чем 30-летней историей. В этом году мероприятие по традиции объединит мэтров и восходящих звезд, а каждый концерт будет обладать своей неповторимой концепцией.

«Русская медиагруппа» «Белые ночи Санкт-Петербурга»

«Зритель Северной столицы — наш любимый зритель. Пожалуй, больше нигде так тепло не встречают артистов, которых собирает наш фестиваль», — сказала бессменная ведущая фестиваля актриса и певица Елена Север.

17 июля на сцене фестиваля выступят настоящие «легенды хайпа»: современные эпатажные артисты, которые любят и умеют произвести фурор. Зрителей ждет выступление таких звезд, как Ханна, Artik&Asti, Натан, Gayazovs&brothers, RASA, Amirchik, Ольга Серябкина, Олег Майами, Мот, Wallem, Леша Свик, Mary Gu, Алексей Воробьев, Akmal, Юля Гаврилина, Юрий Киселев, Вита Чиковани, Марко Радинович, Мари Краймбрери и другие.

Во второй день фестиваля, 18 июля, в Ледовом дворце пройдет лирический мюзикл «О музыке и о любви». Каждый номер в нем превратится в масштабное театрализованное шоу на фоне грандиозных многоуровневых декораций. А песни и диалоги ведущих соединятся в единую драматургию, повествующую историю любви. В этот день перед зрителями выступят Николай Басков, Митя Фомин, Стас Пьеха, Алсу, Mia Boyka, Наталья Подольская, Artik&Asti, «Земляне», Юрий и Владимир Киселевы, Любовь Успенская, Filatov & Karas, Иван Чуйков и Агата Муцениеце, RASA и другие.