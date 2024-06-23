Киев, 23 июня, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Супруга главы киевского режима Елена Зеленская заявила, что на Украине сегодня «неприятно говорить на русском», порадовавшись завершению тенденции «русификации» страны. Её слова приводит The Daily Telegraph.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press

По мнению Зеленской, во многих ситуациях в стране виновата именно «русификация всего, что только было на Украине».

«Когда можно было получить высшее образование только на русском, конечно, поколение за поколением пытались пробиться куда-то, и они говорили исключительно на русском языке. Слава Богу, это закончилось. И сейчас тенденция противоположная — без украинского ты ничего не сможешь сделать. Неприятно сейчас говорить на русском», — сказала она.

По словам Зеленской, сегодня украинцам важно не говорить на русском языке. Кроме того, она назвала отличным тот факт, что россияне «не могут до конца понять» украинский язык, в то время как граждане Украины «понимают их полностью».

Уже много лет на Украине ущемляются права русскоязычного населения. Силовики режима начали повально задерживать даже украинских педагогов, которые разговаривали на русском языке. В магазинах людей отказывались обслуживать, если они говорили не на государственном языке.

Как передавало ИА Регнум, Верховная рада Украины 19 июня запретила обучение на русском языке в детских садах. С 2026 года все воспитанники украинских детсадов будут изучать английский язык. Авторы документа полагают, что это поможет стране войти в «мировую цивилизацию».

После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.

27 марта в ООН признали дискриминацию на Украине русскоязычных жителей. Помимо этого, в организации привали Киев отменить запреты на мирные собрания лиц, идентифицирующих себя как этнических русских.