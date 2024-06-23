Жена Зеленского заявила, что на Украине неприятно говорить на русском языке
Киев, 23 июня, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Супруга главы киевского режима Елена Зеленская заявила, что на Украине сегодня «неприятно говорить на русском», порадовавшись завершению тенденции «русификации» страны. Её слова приводит The Daily Telegraph.
По мнению Зеленской, во многих ситуациях в стране виновата именно «русификация всего, что только было на Украине».
«Когда можно было получить высшее образование только на русском, конечно, поколение за поколением пытались пробиться куда-то, и они говорили исключительно на русском языке. Слава Богу, это закончилось. И сейчас тенденция противоположная — без украинского ты ничего не сможешь сделать. Неприятно сейчас говорить на русском», — сказала она.
По словам Зеленской, сегодня украинцам важно не говорить на русском языке. Кроме того, она назвала отличным тот факт, что россияне «не могут до конца понять» украинский язык, в то время как граждане Украины «понимают их полностью».
Уже много лет на Украине ущемляются права русскоязычного населения. Силовики режима начали повально задерживать даже украинских педагогов, которые разговаривали на русском языке. В магазинах людей отказывались обслуживать, если они говорили не на государственном языке.
Как передавало ИА Регнум, Верховная рада Украины 19 июня запретила обучение на русском языке в детских садах. С 2026 года все воспитанники украинских детсадов будут изучать английский язык. Авторы документа полагают, что это поможет стране войти в «мировую цивилизацию».
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
27 марта в ООН признали дискриминацию на Украине русскоязычных жителей. Помимо этого, в организации привали Киев отменить запреты на мирные собрания лиц, идентифицирующих себя как этнических русских.