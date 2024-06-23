Санкт-Петербург, 23 июня, 2024, 13:27 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге пятилетняя девочка попала в больницу, выпив жидкость для розжига углей, сообщает РЕН ТВ.

Владимир Гердо/ТАСС

«Вечером в субботу в Парголово 5-летняя девочка по недосмотру родителей выпила жидкость для розжига», — рассказал собеседник.

Пострадавшую незамедлительно доставили в больницу. Она выжила, но получила химический ожог рта и глотки. На данный момент ребёнок находится под наблюдением врачей.

В Москве 4 апреля младенец попал в реанимацию из-за того, что намазал лицо чистящим средством. Информацию о маленьком пациенте передали в полицию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Подмосковье врачи спасли ребёнка, который выпил средство для чистки кухонных плит. Он получил ожог губ и ротоглотки.

В июле 2023 года четверо детей за две недели были госпитализированы с признаками отравления жидкостью для розжига или нефтепродуктами в Приморском крае.

12 апреля депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили ужесточить штрафы за неисполнение родительских обязанностей. Сейчас штрафы по соответствующей статье КоАП (ст. 5.35) составляют до 500 рублей. По мнению авторов законопроекта, эта сумма является неадекватной мерой ответственности за правонарушение.