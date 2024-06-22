Москва, 22 июня, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Москвичка украла из супермаркета 60 пачек тампонов. Её задержали спустя месяц после инцидента. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

TASS /Martin Schutt/dpa

Пропажу большого количества продукции средств личной гигиены в супермаркете на Сиреневом бульваре заметили не сразу. После очередной инвентаризации директор филиала заметила, что с полок пропало 60 пачек тампонов одной фирмы. Женщина вместе с сотрудником охраны отсмотрела камеры видеонаблюдения и обнаружила вора.

«Кража произошла в начале мая. Но задержать вора удалось лишь 12 июня. Задержанной оказалась 29-летняя местная жительница. Она уже была судима по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества) в 2022 и 2024 годах и по ч. 2 ст. 158 УК РФ в 2017 году (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). На допросе задержанная признала вину», — рассказал источник.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Калининграде 29-летний мужчина за десять минут обокрал два алкомаркета. Правоохранители возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.