Новокуйбышевск, Самарская область, 21 июня, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Волонтеры Куйбышевского НПЗ (входит в «Роснефть») выпустили в воды Саратовского водохранилища более 27 тыс. мальков рыб ценной краснокнижной стерляди.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Самарские нефтяники выпустил в Волгу 27 тыс. мальков краснокнижной стерляди

По заказу предприятия молодь специально вырастили в рыбопитомнике Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря, расположенного на берегу Волги. Мальков выпускают, когда они наберут полтора-два грамма веса и станут готовы к жизни в естественной среде. Транспортировка и выпуск молоди в реку проходят под контролем экологов Куйбышевского НПЗ и специалистов Волго-Камского территориального управления Росрыболовства.

Волонтеры Куйбышевского НПЗ также провели экологический урок для школьников «Роснефть-классов» и молодежи «Движения первых». Ребятам рассказали о легендарной русской реке Волге и простых действиях, которые каждый может предпринять для сохранения этого великого водного наследия нашей страны. Большой интерес школьники также проявили к программам «Роснефти» и Куйбышевского НПЗ по охране краснокнижных животных и восстановлению лесов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Самарские нефтяники выпустил в Волгу 27 тыс. мальков краснокнижной стерляди

За последние десять лет Куйбышевский НПЗ выпустил в Волгу более 500 тысяч мальков рыб промысловых и ценных пород — сазана, толстолобика, стерляди.