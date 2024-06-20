Калуга, 20 июня, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев и депутат регионального парламента Юрий Соловьёв побывали с гуманитарной миссией в Белгородской области. Для жителей пострадавших от обстрелов территорий они передали около 20 тонн продуктов и вещей первой необходимости. Груз был собран местными отделениями «Единой России» по поручению губернатора Калужской области, секретаря регионального отделения партии Владислава Шапши.

Пресс-слуджба Законодательного собрания Белгородской области Калужская область передала Белгороду 20 тонн гуманитарной помощи

Геннадий Новосельцев и Юрий Соловьёв встретились с военнослужащими противотанкового дивизиона. «Среди них немало наших земляков. По заявке командира военной части на деньги, собранные нашей фракцией, приобрели систему радиоэлектронной борьбы, а также компьютерную технику, необходимую в штабе. Помощь дивизиону мы оказываем на постоянной основе. Новую заявку уже взяли в работу», — рассказал Геннадий Новосельцев.

Напомним, что с начала года в противотанковый дивизион от фракции «Единая Россия» переданы детектор и система перехвата видеосигнала дронов, антидроновое ружье, запчасти для автомобилей, автозаправочная колонка, медикаменты, пиломатериалы и многое другое.

Также Геннадий Новосельцев встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, а также с председателем Белгородской областной думы Юрием Клепиковым. «Сказал, что поддерживать белгородцев будем и впредь. В Белгороде неспокойно. Народ держится мужественно и сплоченно, без паники. При этом отмечу, что мирная составляющая жизни никуда не делась. В Белгородской области строятся новые объекты, активно идёт благоустройство», — написал Геннадий Новосельцев на своих страницах в социальных сетях.