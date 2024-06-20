Киев, 20 июня, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Жителю Киева грозит до пяти лет лишения свободы за то, что он развесил флажки и вымпелы с символикой СССР на территории гимназии, сообщили в полиции столицы Украины.

Донат Сорокин/ТАСС

«Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видеоролик, на котором группа подростков собирает с забора гимназии в Дарницком районе советские флажки и вымпелы, которые ранее оставили неизвестные», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, правоохранители задержали 23-летнего жителя Киева, который развесил 20 флажков СССР и другой советской символики на заборе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов».

В пресс-службе министерства внутренних дел Украины 8 мая 2021 года напомнили, что за советскую символику в стране можно получить до пяти лет лишения свободы, а за ношение георгиевской ленточки — штраф в размере 2500 грн (5094 руб.).

Так, 9 мая 2019 года житель Одесской области прикрепил к заднему колесу своего велосипеда флаг с символикой СССР и надписью «Отечественная война». За это Измаильский районный суд приговорил его к одному году условно.

В 2020 году во Львове открыли дело против молодого человека, который носил шапку с советской кокардой. О происхождении «запрещённой символики» он не знал и получил наказание с лишением свободы до пяти лет за нарушение закона о «декоммунизации».

В 2022 году житель Украины попал под уголовную ответственность за то, что в 2020 году поставил лайк и поделился публикацией — листовкой с изображением советского герба, звезды с серпом и молотом, с надписью «Один народ» и с современными флагами России, Украины и Белоруссии.