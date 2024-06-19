Киев, 19 июня, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о введении штрафов в размере до 2700 гривен (около 5400 рублей) за отправку «оскорбительных сообщений сексуального характера» в интернете, сообщило 19 июня издание «Страна. ua».

ИА Регнум

За указанные нарушения могут также грозить общественные и исправительные работы.

Закон должен вступить в силу через полгода после официального опубликования. В кодексе об административных правонарушениях Украины появятся новые статьи — «совершение насилия по признаку пола», «сексуальное притязание» и «неисполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте временного пребывания в случае вынесения такого предписания».

В тексте закона указано, что «сексуальное притязание» — это умышленное совершение против желания личности оскорбительных или унизительных действий сексуального характера, выраженных вербально или невербально, в том числе в виртуальном пространстве.

Под действие закона попадут среди прочего оскорбительные комментарии сексуального характера, а также невербальные сообщения, в том числе откровенные фотографии, отметили украинские СМИ.

Как передавало ИА Регнум, в мае депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуги народа» Сергей Гривко внёс в парламент законопроект, которым предлагалось ввести налог на бездетность.

Согласно проекту, демографический сбор должны платить все резиденты Украины в возрасте от 21 до 58 лет до момента проведения в стране «демографической реформы». Позднее сообщалось, что законопроект был отозван.