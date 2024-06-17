Рим, 17 июня, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Итальянский генерал Клаудио Грациано, бывший начальник Генштаба вооружённых сил Италии и экс-глава Военного комитета Евросоюза, найден мёртвым, сообщило 17 июня информагентство Ansa.

EPA/JOSE SENA GOULAO/ТАСС Клаудио Грациано

Грациано скончался при пока не выясненных обстоятельствах, не исключается, что он покончил жизнь самоубийством, сообщило агентства. Жена генерала Мариза умерла несколько месяцев назад, детей у пары не было.

«Расследование смерти Грациано поручено карабинерам, а самой вероятной версией считается самоубийство», — сказано в публикации.

Соболезнования в связи со смертью Грациано выразили ведущие итальянские политики, в том числе президент страны Серджо Маттарелла, премьер-министр Джорджа Мелони и министр обороны Гуидо Крозетто.

Грациано родился в 1953 году в Турине. В 1974 году он окончил военную академию в Модене, позднее также учился в военном колледже в США. Генштаб итальянской армии Грациано возглавлял в 2015–2018 годах, военный комитет Евросоюза — в 2018–2022 годах.

В 2022 году он был назначен президентом крупнейшей судостроительной компании Италии Fincantieri, которая занимается в том числе производством военных кораблей, авианосцев и подводных лодок.