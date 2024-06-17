Умер экс-глава военного комитета ЕС
Экс-глава Военного комитета ЕС Грациано скончался на 71-м году жизни
Рим, 17 июня, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Итальянский генерал Клаудио Грациано, бывший начальник Генштаба вооружённых сил Италии и экс-глава Военного комитета Евросоюза, найден мёртвым, сообщило 17 июня информагентство Ansa.
Грациано скончался при пока не выясненных обстоятельствах, не исключается, что он покончил жизнь самоубийством, сообщило агентства. Жена генерала Мариза умерла несколько месяцев назад, детей у пары не было.
«Расследование смерти Грациано поручено карабинерам, а самой вероятной версией считается самоубийство», — сказано в публикации.
Соболезнования в связи со смертью Грациано выразили ведущие итальянские политики, в том числе президент страны Серджо Маттарелла, премьер-министр Джорджа Мелони и министр обороны Гуидо Крозетто.
Грациано родился в 1953 году в Турине. В 1974 году он окончил военную академию в Модене, позднее также учился в военном колледже в США. Генштаб итальянской армии Грациано возглавлял в 2015–2018 годах, военный комитет Евросоюза — в 2018–2022 годах.
В 2022 году он был назначен президентом крупнейшей судостроительной компании Италии Fincantieri, которая занимается в том числе производством военных кораблей, авианосцев и подводных лодок.