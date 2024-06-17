Москва, 17 июня, 2024, 14:18 — ИА Регнум. С начала 2024 года более 10 тысяч человек были трудоустроены по программе субсидирования найма. Их работодателями стали около тысячи российских компаний. Социальный фонд предоставляет на каждого работника субсидию, которая компенсирует часть расходов по зарплате и страховым взносам.

(сс) mwitt1337 Офисные работники

По условиям программы получить финансирование могут юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, которые были зарегистрированы до 2023 года и не имеют долгов по выплатам сотрудникам, а также штрафам и другим сборам в пользу государства. На каждого нанятого ими работника поступает субсидия из Социального фонда. Она включает сумму минимального размера оплаты труда (19 242 рубля), а также средства на уплачиваемые с него пенсионные взносы, медицинское страхование, отчисления на больничные и декретные.

Работодатель получает соответствующее финансирование три раза. Первый платеж поступает через месяц после приема соискателя, второй — через три месяца, третий — через полгода. На сегодняшний день средняя компенсация превышает 50 тыс. рублей на сотрудника. В регионах, где действует повышающий районный коэффициент к зарплате, выплату соответственно увеличивают.

С начала года по условиям программы субсидирования найма Социальный фонд перечислил работодателям 674,5 млн рублей.

Чтобы получить средства, компании нужно через портал «Работа в России» обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. После этого подается заявление в кабинете страхователя на сайте Социального фонда. В течение десяти дней фонд проверяет организацию и новых сотрудников, их зарплаты и перечисляет первую часть субсидии. Далее средства выплачиваются автоматически.

Программа стимулирования занятости была запущена в России в 2021 году. На начальном этапе она предусматривала выделение средств за трудоустройство выпускников 2020 года и безработных. Позже проект был расширен, он охватил молодежь до 30 лет, а также беженцев из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей и Украины. В 2023 году программа была распространена на участников специальной военной операции и людей с инвалидностью. В настоящее время субсидирование работодателей продлено до конца 2024 года.