Новокуйбышевск, Самарская область, 16 июня, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Неизвестный 15 июня, управляя маломерным судном, наехал на местного жителя, который купался в Волге в Самарской области. Мужчина скончался по пути в больницу, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

Telegram-канал «ЧП САМАРА"ЧП САМАРА

«Вечером 15 июня неустановленное лицо за рулём маломерного судна в 10 метрах от берега протоки Старая Волга в Новокуйбышевском районе Самарской области совершило наезд на местного жителя, 1989 года рождения», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что мужчина скончался от полученных травм по пути в больницу.

По информации Приволжской транспортной прокуратуры, инцидент произошёл вблизи посёлка Гранный.

Следователи совместно с прокурорами начали проверку, им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. Судоводитель скрылся с места преступления, его объявили в розыск.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2021 года тело мужчины, который утонул после столкновения катера и надувной лодки, обнаружили в реке Волге в Самарской области. 32-летний мужчина упал за борт надувной лодки после того, как рядом с городом Жигулёвск в акватории Саратовского водохранилища на лодку наехал катер. За время поисков его тело отнесло от места аварии на восемь километров ниже по течению.