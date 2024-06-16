Анива, Сахалинская область, 16 июня, 2024, 08:54 — ИА Регнум. На юге Сахалина в ночь на 16 июня произошло два землетрясения, сообщили в филиале Единой геофизической службы РАН по Сахалинской области.

Angelo_Giordano Землетрясение

Первое землетрясение магнитудой 4,1 почувствовали жители Анивского района, города Анивы и города Невельска. Его эпицентр находился в 12 км на запад от села Таранай, очаг залегал на глубине семь километров.

Второе землетрясение магнитудой 2 произошло спустя два часа в этом же районе.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Камчатке в Елизовском районе. Очаг залегал на глубине 121 км.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 1 июня в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Эпицентр располагался в районе города Нагчу, глубина залегания очага составила 12,5 км.