Кемерово, 14 июня, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Трое взрослых и двое детей пострадали в результате ДТП со школьным автобусом в Кузбассе. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Школьный автобус

Школьный автобус попал в аварию утром 14 июня на 132-м километре автодороги Кемерово — Новокузнецк. По предварительным данным, в результате столкновения легкового автомобиля «Тойота-Королла» и автобуса ПАЗ оба транспортных средства съехали с проезжей части. В автобусе находились девять пассажиров, из них пятеро получили травмы лёгкой и средней степени тяжести. Среди пострадавших двое несовершеннолетних.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Кузбассе попал в ДТП автобус с детьми. На место случившегося направился исполняющий обязанности прокурора Прокопьевского района Павел Соколов.

12 июня на трассе Березники — Пермь пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. В ДТП пострадали 12 человек. Из них четверых госпитализировали. Всего в автобусе находился 41 человек.