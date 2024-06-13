Уфа, 13 июня, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Предприятия «Башнефти» (входит в «Роснефть») победили в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана». Лауреатами регионального этапа всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» стали десять продуктов компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Продукция «Башнефти» признана лучшим товаром Башкортостана

Диплом победителя получили композиции полиэтилена для кабельной промышленности, которые выпускает «Уфаоргсинтез» — нефтехимический завод «Башнефти». В число лучших товаров производства «Уфаоргсинтеза» также вошли изопропилбензол технический, применяемый при получении фенола и ацетона; бутилен-бутадиеновая фракция, которую используют при производстве каучуков; а также высокооктановый компонент автомобильных бензинов и газ топливный для Уфимской ТЭЦ-3.

Дипломы лауреатов конкурса также получили различные виды дизельного топлива; бутан-бутиленовая фракция, применяемая в производстве высокооктановых добавок к бензинам, и мазут производства «Башнефть-УНПЗ»; техническая сера «Башнефть-Уфанефтехим» и топливо производства «Башнефть-Новойл».

Конкурс «100 лучших товаров России» проводится в Башкортостане с 2000 года. Продукты лауреатов регионального этапа будут представлены на федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России».