Киев, 13 июня, 2024, 07:43 — ИА Регнум. Националистка и экс-стилист главы киевского режима Владимира Зеленского Александра Рязанцева, добровольно вступившая в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) умерла от сердечного приступа. Об этом 12 июня сообщило издание «Суспильне», ссылаясь на пресс-службу 78-го отдельного десантно-штурмового полка, в котором служила Рязанцева.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

Уточняется, что женщина скончалась в больнице Житомира «от сердечной недостаточности». При этом отмечается, что Рязанцева переводилась в другое подразделение и не дожила один день до перевода.

Рязанцевой в начале июня исполнилось 40 лет, она являлась уроженкой Крыма, работала с Зеленским в студии «95-й квартал» стилистом и костюмером. В 2014 году женщина активно поддержала так называемый Майдан, а в 2022 году, после начала спецоперации, вступила в ряды теробороны ВСУ. В Сети получил широкое распространение видеоролик, где Рязанцева грозила «захватить» Крым и Ростов-на-Дону, а также «пойти на Белгород».

Ранее ИА Регнум сообщало о гибели на фронте экс-костюмера Зеленского, вступившей в ряды ВСУ националистки Рязанцевой. О её смерти написала в соцсети сестра, но никаких подробностей не указала.