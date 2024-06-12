Козельск, Калужская область, 12 июня, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина устроил стрельбу на участке автомобильной дороги, соединяющей город Козельск и монастырь Оптина Пустынь в Калужской области. Об этом в среду, 12 июня, сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА Регнум

«По данным оперативных служб на автомобильной дороге г. Козельск — Оптина Пустынь неустановленный мужчина… остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.

Отмечается, что мужчина, предположительно, находился в неадекватном состоянии. В настоящее время ведутся поиски стрелявшего. В результате инцидента пострадала женщина, получившая травму куском асфальта при рикошете.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня в подмосковном Домодедово задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в полицейского. В Главном следственном управлении СК РФ по Московской области уточнили, что стрельба произошла за два дня до задержания, когда полицейские решили проверить документы двух мужчин, которых посчитали подозрительными.