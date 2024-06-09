Баку, 9 июня, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Два пограничника погибли от удара молнии на юге Азербайджана, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы республики (ГПС).

ТАСС/St. Wintermeier/zema-medien/dpa

По данным ГПС, инцидент произошёл 9 июня на территории службы погранотряда «Ляняран» пограничных войск. Жертвами удара молнии стали майор Бахыш Бахышлы и солдат Али Нагиев, которые исполняли служебные обязанности по охране границы.

Руководство Госпогранслужбы республики выразило глубокие соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих и уточнило, что в настоящее время ведётся расследование обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в мае удар молнии убил 63-летнего жителя Балашихи, который шёл по улице с зонтом во время грозы. Инцидент произошёл на шоссе Энтузиастов.

Также в прошлым летом в Краснодаре молния ударила в голову 49-летнему мужчине. Потеряв сознание после удара, он упал, выжить мужчине не удалось.