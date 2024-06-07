Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Объединение усилий государства и бизнеса по созданию единой платформы антифрода может внести вклад в борьбу с мошенничеством. Об этом заявил на собственной сессии Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Сбер Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов

«Сегодня прозвучали предложения для борьбы с мошенничеством, в том числе объединение усилий государства и бизнеса на базе единой платформы антифрод», — сказал Кузнецов. Он подчеркнул, что современные технологии, в том числе технологии ИИ, помогут решить проблему широкого распространения мошенничества.

Также он выразил согласие с предложением следственного департамента МВД, который выступает за ужесточение наказания за мошенничество.

По словам Кузнецова, для решения проблемы мошенничества меры должны принять и государство, и бизнес. Только таким образом его можно остановить, считает топ-менеджер.

В ходе сессии Сбера участники внесли свои предложения о том, какие меры могут помочь в борьбе с телефонным мошенничеством. По итогам сессии было проведено голосование, и наиболее популярной мерой была названа совместная работа государства и бизнеса над технологической платформой.

Главным эпизодом сессии стало онлайн-подключение эксперта по телефонному мошенничеству. Герой внедрен в действующий колл-центр мошенников, чтобы изучить механизмы его функционирования. Естественно, ни внешность, ни имя внедренного сотрудника организаторы сессии раскрывать не стали. Эксперт под прикрытием рассказал о своем опыте взаимодействия с работниками таких центров, о том, как устроена работа таких организаций и о том, как необходимо им противостоять.