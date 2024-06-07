Москва, 7 июня, 2024, 12:54 — ИА Регнум. В рамках программы раздельного сбора мусора в Москве за первый квартал собрали почти 350 тысяч тонн вторсырья. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, с каждым годом к этой добровольной инициативе присоединяются все больше москвичей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Раздельный сбор мусора

«В городе пятый год продолжается реализация программы раздельного сбора мусора, — сообщил Бирюков. — Количество собранного вторсырья постоянно растет». По данным заместителя мэра, до старта программы выделяли ежегодно всего 450 тыс. тонн вторсырья, в прошлом году этот показатель составил более 1,6 млн тонн, за первый квартал этого года направили на переработку около 350 тыс. тонн вторсырья.

Программа раздельного сбора мусора уже доказала свою эффективность и востребованность у москвичей. «При её разработке сделали ставку на грамотную организацию необходимой инфраструктуры, чтобы сам процесс раздельного сбора мусора был максимально удобным», — пояснил Петр Бирюков. Он напомнил, что во дворах и возле объектов социальной сферы установлены брендированные контейнеры с синей и серой маркировкой, в первые можно выбрасывать макулатуру, стекло, пластик и металлы, во вторые — остальные отходы. Содержимое баков направляется на сортировочные предприятия, а затем используется в производстве.