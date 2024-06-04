Москва, 4 июня, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Дни экологии проходят 4 и 5 июня в павильоне «Роснефти» на ВДНХ. Они приурочены к Всемирному дню окружающей среды.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В кинозале павильона «Роснефти» транслируются документальные фильмы, подготовленные нефтяниками совместно с учеными из МГУ

Нефтяники и представители профильных ведомств и вузов расскажут гостям о работе «Роснефти» в сфере сохранения и изучения окружающей среды. Желающие смогут поучаствовать в тематических викторинах с призами от компании.

В кинозале павильона будут транслироваться документальные фильмы, подготовленные нефтяниками совместно с учеными из МГУ: «Век Белого моря», «Хранители Севера» и «Архипелаг Земля».

Посетители павильона услышат доклады об изучении животного мира Арктики, об использовании микроорганизмов в нефтяной промышленности и о достижениях «Роснефти» в сфере углеродного менеджмента. Гостей ждет рабочая сессия «Лесоклиматические проекты», в которой примут участие представители «Роснефти», СФУ, СПбГЛТУ и Федерального агентства лесного хозяйства.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на территории ВДНХ.