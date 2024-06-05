Москва, 5 июня, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Более 28,5 тыс. малых и средних предприятий в течение 2023 года перешли в более высокую категорию бизнеса. При этом свыше 26 тыс. представителей МСП выросли из категории микробизнеса до уровня малого, а около 900 микропредприятий перешагнули в средний бизнес. 876 компаний выросли за критерии МСП. Об этом рассказал в рамках ПМЭФ — 2024 генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство, МСП

«Проанализировав данные реестров ФНС и субъектов МСП за период с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года, мы увидели положительную динамику переходов МСП-предприятий в более высокие категории в сравнении с аналогичными данными годом ранее», — заявил Исаевич. Он отметил, что в целом этот период был лучше предыдущего на 2,6%.

Регионами-лидерами по динамике переходов малого и среднего бизнеса в более высокие категории стали Мордовия, Карачаево-Черкессия, Тыва, Тамбовская, Магаданская и Пензенская области. Чаще всего выросшие предприятия занимаются строительством, ресторанным бизнесом и доставкой продуктов, а также неспециализированной оптовой торговлей.

Что касается отношения количества переходов к общему числу зарегистрированных МСП, то в этой категории лидируют Москва, Магаданская область и Санкт-Петербург. Далее идут Чукотский автономный округ, Приморский край и Ульяновская, Воронежская и Новосибирская области.

Наибольший прирост переходов предприятий из микро — в средний бизнес среди регионов показали Чечня (рост на 500%), Карелия и Ивановская область (по 200%). В числе лидеров Сахалинская область (+200%) и Пермский край (рост на 175%).

Рейтинг регионов по темпам роста количества переходов бизнеса из формата «микропредприятие» в статус «малое предприятие» возглавил Чукотский автономный округ, где этот показатель вырос на 350%. Далее идут Магаданская область (117%), Калмыкия (58%) и Ненецкий автономный округ (+40%).

По годовому приросту числа переходов из категории малого бизнеса в средний бизнес среди всех субъектов РФ лидирует Чувашская область (+400%). Далее следуют Хабаровский край (рост на 325%), Тамбовская и Ульяновская области (по 200%).