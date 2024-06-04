Кировск, Мурманская область, 4 июня, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Более 405 тысяч туристов побывали в сезоне 2023–2024 года на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» в Мурманской области.

Лада Евдокимова Национальный парк «Хибины»

Семь месяцев полноценного катания на его склонах стали самым продолжительным сезоном среди российских горнолыжных курортов, расположенных на сопоставимых высотах.

Как отметил директор горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» Александр Сергиенко, добиться роста посещаемости на 21% в сравнении с прошлым сезоном удалось благодаря усилиям команды курорта сделать отдых комфортным и безопасным. Для этого прошлым летом здесь улучшили трассы, выделив для новичков отдельную и наиболее удобную учебную зону, увеличили число трасс с искусственным освещением для комфортного катания, а также построили новый подъемник на северном склоне курорта.

Активная работа по развитию «Большого Вудъявра» будет продолжена и в наступившее межсезонье. Помимо традиционного благоустройства склонов и центральной площади, здесь планируется установить дополнительное высокоинтенсивное освещение на трассах, продолжить развитие сервисных и гостевых зон, расширили прокат инвентаря. Кроме этого, на южном склоне будут продолжены работы по увеличению пропускной способности подъёмника на новой канатной дороге гондольного типа до 2250 человек в час.

Развитие инфраструктуры горно-туристического кластера «Хибины», ядром которого является горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», — это долгосрочный инвестиционный проект компании «ФосАгро». В его реализацию вложены около 9 млрд рублей, из которых 2,6 млрд рублей — в 2023 году.

«Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» — яркий пример того, что уникальные природные условия, инвестиции бизнеса и поддержка государства способны создавать новые точки притяжения и роста на карте нашей страны, — заявил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. — Развивая его, мы не только открываем хибинские склоны для любителей зимнего отдыха со всей страны, но и вносим свой вклад в развитие экономики Кировска и Апатитов, всей Мурманской области».

Сейчас «ФосАгро» продолжает проектирование аквакомплекса «Аврора» и гостиницы при нём. Оба объекта будут построены вблизи северного склона горы Айкуайвенчорр. Комплекс «Аврора» получил поддержку губернатора Мурманской области и будет строиться компанией при финансовом участии областного бюджета. Новая гостиница на 165 номеров станет первым полноценным отелем SKI–INN/SKI-OUT в Хибинах. Завершение строительства гостиничного комплекса и аквапарка намечено на конец 2027 года.

Летом курорт «Большой Вудъявр» продолжит свою работу. В межсезонье здесь доступны экскурсионные подъемы на вершину горы Айкуайвенчорр, откуда не только открываются захватывающие виды на Кировск и Хибины, но и начинаются пешеходные маршруты разной степени сложности. В любое время года ждет гостей и панорамный комплекс «Плато».